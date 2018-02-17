Педро: "Остановить Месси будет очень сложно, он - лучший в мире"
Вингер лондонского "Челси" Педро высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором его команда будет противостоять его бывшему клубу каталонской "Барселоне".
"Месси - лучший в мире, его будет очень сложно остановить. Я не знаю, буду ли я играть против "Барсы". Но в любом случае для меня это будет особенный матч. Сыграть против "Барселоны" для меня - это что-то необычное", - приводит слова 30-летнего игрока "аристократов" El Mundo Deportivo.
Напомним, вчера "Челси" обыграл "Халл Сити" со счетом 4:0. | soccernews.ru
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