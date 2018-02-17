Педро: "Остановить Месси будет очень сложно, он - лучший в мире"

Вингер лондонского "Челси" Педро высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором его команда будет противостоять его бывшему клубу каталонской "Барселоне".

" Месси - лучший в мире, его будет очень сложно остановить. Я не знаю, буду ли я играть против "Барсы". Но в любом случае для меня это будет особенный матч. Сыграть против "Барселоны " для меня - это что-то необычное", - приводит слова 30-летнего игрока "аристократов" El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера "Челси" обыграл "Халл Сити" со счетом 4:0. | soccernews.ru