Педро перенес операцию на плече после травмы. Он пропустит начало нового сезона Серии А

Хавбек "Челси" Педро успешно перенес операцию на плече.

Напомним, футболист был травмирован в финале Кубка Англии с "Арсеналом" (1:2).

Ранее сообщалось, что восстановление игрока займет около 6 недель. Из-за этого он пропустит начало нового сезона в Серии А. Ранее Педро стал игроком "Ромы".

Сезон-2020/21 начнется 19 сентября. К этому времени Педро сможет возобновить тренировки.

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