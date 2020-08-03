Педро перенес операцию на плече после травмы. Он пропустит начало нового сезона Серии А

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Педро перенес операцию на плече после травмы. Он пропустит начало нового сезона Серии А

Хавбек "Челси" Педро успешно перенес операцию на плече.

Напомним, футболист был травмирован в финале Кубка Англии с "Арсеналом" (1:2).

Ранее сообщалось, что восстановление игрока займет около 6 недель. Из-за этого он пропустит начало нового сезона в Серии А. Ранее Педро стал игроком "Ромы".

Сезон-2020/21 начнется 19 сентября. К этому времени Педро сможет возобновить тренировки.

Не пропустите: Педро обратился к болельщикам и одноклубникам "Челси"| http://soccernews.ru
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