Педро перешел в "Лацио" из "Ромы"

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Ромы" Педро Родригес стал игроком "Лацио".

"Представляем нашего нового девятого номера", – сообщил официальная пресс-служба "Лацио".

Ранее в СМИ сообщалось, что переход будет осуществлен бесплатно, но в сделку могут быть включены бонусы, зависящие от выступлений Педро.

Напомним, что "Рома" и "Лацио" одно из самых принципиальных противостояний в итальянском футболе.

В прошедшем сезоне испанец сыграл 27 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов.

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