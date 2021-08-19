Педро перешел в "Лацио" из "Ромы"
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
Испанский хавбек "Ромы" Педро Родригес стал игроком "Лацио".
"Представляем нашего нового девятого номера", – сообщил официальная пресс-служба "Лацио".
Ранее в СМИ сообщалось, что переход будет осуществлен бесплатно, но в сделку могут быть включены бонусы, зависящие от выступлений Педро.
Напомним, что "Рома" и "Лацио" одно из самых принципиальных противостояний в итальянском футболе.
В прошедшем сезоне испанец сыграл 27 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17