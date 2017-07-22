Педро получил повреждение

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Педро получил повреждение

Вингер "Челси" Педро Родригес травмировался в ходе товарищеского матча против "Арсенала", сообщает официальный твиттер "синих".

29-летний испанец покинул поле после столкновения с вратарём "канониров" Давидом Оспиной. У футболиста подозрение на сотрясение мозга.

Со стадиона Педро был доставлен в больницу, где прошёл обследование.

Как заявил позднее главный тренер "Челси" Антонио Конте, повреждение не носит серьёзного характера. Ожидается, что игрок в воскресенье уже присоединится к команде. | http://soccernews.ru

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