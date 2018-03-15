Педро пожелал "Барселоне" победы в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Челси" Педро пообщался с журналистами после поражения от "Барселоны" (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (первая игра - 1:1).

Экс-игрок каталонского клуба отметил, что желает "Барселоне" победить в турнире.

"Меня здорово приняли на "Камп Ноу". Я должен всех поблагодарить.

Теперь, после нашего вылета, надеюсь, что "Барса" выиграет Лигу Чемпионов", – сказал Педро. | http://soccernews.ru