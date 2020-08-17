Педро прилетел в Рим для подписания контракта с "Ромой"
Экс-игрок "Челси" Педро прилетел в Рим. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
В скором времени 33-летний футболист на правах свободного агента подпишет контракт с "Ромой". Соглашение игрока с "волками" будет рассчитано до 2023 года.
#Calciomercato | #Pedro è arrivato a #Roma: le sue prime immagini in Italia ⬇️https://t.co/4ynAHUeEze— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 17, 2020
Завтра, 18 августа, Педро пройдет медицинский осмотр.
Футболист выступал за "Челси" с 2015 года, провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 28 результативных передач. Ранее играл за "Барселону". За сборную Испании сыграл 65 матчей и забил 17 голов.
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|М
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|27
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|Лестер Сити
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|27
|37
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|Бернли
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|12
|Саутгемптон
|27
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|33
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
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