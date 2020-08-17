Педро прилетел в Рим для подписания контракта с "Ромой"

Экс-игрок "Челси" Педро прилетел в Рим. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В скором времени 33-летний футболист на правах свободного агента подпишет контракт с "Ромой". Соглашение игрока с "волками" будет рассчитано до 2023 года.

Завтра, 18 августа, Педро пройдет медицинский осмотр.

Футболист выступал за "Челси" с 2015 года, провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 28 результативных передач. Ранее играл за "Барселону". За сборную Испании сыграл 65 матчей и забил 17 голов.

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