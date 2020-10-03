Педро принес "Роме" выездную победу над "Удинезе"

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Педро принес "Роме" выездную победу над "Удинезе"

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде одолела "Удинезе".

На данный момент "Рома" занимает восьмое место, а "Удинезе" - 19-е.

"Удинезе" - "Рома" 0:1

Гол: Педро, 55 - 0:1

"Удинезе": Муссо, Аувеян, Де Майо, Самир, тер Авест (Молина, 62), Перейра (Несторовски, 86), Арслан (Форестьери, 63), де Пауль, Родриго Бекао (Кулибали, 87), Лазанья, Окака Чука.

"Рома": Миранте, Спинаццола, Манчини, Кумбула, Сантон, Мхитарян (Карлес Перес, 71), Пеллегрини (Кристанте, 83), Педро (Клюйверт, 83), Верету, Рожер, Джеко (Вильяр, 90).

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