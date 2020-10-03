Педро принес "Роме" выездную победу над "Удинезе"
В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде одолела "Удинезе".
На данный момент "Рома" занимает восьмое место, а "Удинезе" - 19-е.
"Удинезе" - "Рома" 0:1
Гол: Педро, 55 - 0:1
"Удинезе": Муссо, Аувеян, Де Майо, Самир, тер Авест (Молина, 62), Перейра (Несторовски, 86), Арслан (Форестьери, 63), де Пауль, Родриго Бекао (Кулибали, 87), Лазанья, Окака Чука.
"Рома": Миранте, Спинаццола, Манчини, Кумбула, Сантон, Мхитарян (Карлес Перес, 71), Пеллегрини (Кристанте, 83), Педро (Клюйверт, 83), Верету, Рожер, Джеко (Вильяр, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17