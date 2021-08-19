Педро продолжит карьеру в "Лацио"

Фото: инстаграм Педро

Вингер "Ромы" Педро близок к уходу из клуба.

По сведениям Il Corriere dello Sport, 34-летний испанец продолжит карьеру в "Лацио".

Отмечается, что Педро перейдет в "Лацио" бесплатно, но в договоре будут прописаны бонусы, зависящие от выступлений игрока. Кроме того, футболист пошел на снижение зарплаты.

В прошлом сезоне на счету Педро 6 голов и 4 ассиста в 40 играх.

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