Педро пропустит десять дней

Стали известны некоторые подробности повреждения вингера "Челси" Педро Родригеса, полученного в товарищеском матче с "Арсеналом".

Как сообщил главный тренер "синих" Антонио Конте, 29-летний испанец из-за травмы головы пропустит порядка десяти дней, после чего будет тренироваться в специальной маске.

По всей видимости, Педро успеет восстановиться к матчу за Суперкубок Англии против "Арсенала", который состоится 6 августа. | http://soccernews.ru