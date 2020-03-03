Педро проводит 200-й матч за "Челси"

Хавбек "Челси" Педро вышел в старте на матч Кубка Англии с "Ливерпулем" (1:0; первый тайм).

32-летний испанец проводит 200-й матч в составе лондонцев.

Футболист играет в "Челси" с лета 2019 года. В этом сезоне он провел 8 матчей, сделав 1 результативную передачу.

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