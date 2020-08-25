Вингер Педро Родригес стал игроком "Ромы". Об этом сообщается на официальном сайте римлян.

33-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента после того, как у него истек контракт с "Челси".

✅ OFFICIAL: Pedro is now an #ASRoma player pic.twitter.com/ToViuer49F — AS Roma English (@ASRomaEN) August 25, 2020

Педро заключил с "Ромой" соглашение до 2023 года.

В составе лондонского клуба футболист провел 206 матчей, забил 32 мяча и сделал 28 ассистов.

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