Вингер Педро Родригес стал игроком "Ромы". Об этом сообщается на официальном сайте римлян.

33-летний игрок присоединился к команде на правах свободного агента после того, как у него истек контракт с "Челси".

✅ OFFICIAL: Pedro is now an #ASRoma player pic.twitter.com/ToViuer49F