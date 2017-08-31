Педро Роша - игрок "Спартака"

Нападающий "Гремиу" Педро Роша перебрался в московский "Спартак".

Об этом сообщает пресс-служба бразильской команды.

По информации СМИ, "Спартак" заплатил за Рошу 12 миллионов евро. С красно-белыми бразилец подписал соглашение, рассчитанное на пять лет. Уже 4 сентября он прибудет в Россию.

В текущем сезоне форвард сыграл в 15-ти матчах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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