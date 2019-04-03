Педро Роша может вернуться в Бразилию
Форвард "Спартака" Педро Роша в ближайшее время может перейти в "Сантос".
Как сообщает Gazeta Esportiva, "Сантос" видит в игроке замену Родриго Гоэсу, который предстоящим летом уйдет в "Реал". Ранее Роша заявлял о готовности покинуть клуб.
Отметим, что трансферное окно в Бразилии закроется сегодня вечером.
Роша выступает за "Спартак" с 2017 года. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах и не отметился результативными действиями.
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