Педро Роша назвал главную причину своей затянувшейся адаптации в "Спартаке"

Форвард московского "Спартака" Педро Роша назвал главную причину своей затянувшейся адаптации в России.

"В плане тактики РФПЛ сопоставима с бразильской лигой. В России - более силовой и контактный футбол, больше прессинга. Человек быстрее адаптируется, если играет. Я же лишь четыре раза выходил в стартовом составе. Это немного задерживает адаптацию. При этом я сам понимаю, что не могу играть все время, если еще не адаптировался. Уверен, 2018 год будет лучше", - цитирует 23-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Селихов готов подписать со "Спартаком" пожизненный контракт. | soccernews.ru