Педро Роша не вернулся со "Спартаком" в Москву со сбора в Дубае



Бразильский нападающий "Спартака" Педро Роша принял решение не возвращаться вместе с командой в Москву со сбора в Дубае, сообщают российские СМИ.

По данным источника, каждый футболист получил по два выходных и Роша решил остаться на эти дни в Дубае. Таким образом, он вернется в Москву позднее.

Ранее сообщалось, что купить 24-летнего Рошу хотел "Сантос", но бразильский клуб оказался не готов заплатить за него требуемые 12 миллионов евро.

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