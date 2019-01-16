Педро Роша не вернулся со "Спартаком" в Москву со сбора в Дубае

Теги спартак москвапедро роша

Педро Роша не вернулся со "Спартаком" в Москву со сбора в Дубае
Бразильский нападающий "Спартака" Педро Роша принял решение не возвращаться вместе с командой в Москву со сбора в Дубае, сообщают российские СМИ.

По данным источника, каждый футболист получил по два выходных и Роша решил остаться на эти дни в Дубае. Таким образом, он вернется в Москву позднее.

Ранее сообщалось, что купить 24-летнего Рошу хотел "Сантос", но бразильский клуб оказался не готов заплатить за него требуемые 12 миллионов евро.

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