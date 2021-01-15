Педро Роша планирует отработать контракт со "Спартаком" полностью

Хэмилтон Бернарди, представитель нападающего "Спартака" Педро Роши, заявил, что переход его подопечного в другие команды не обсуждается. Это касается и "Гремио", сообщает GZH Esportes.

"От "Гремио" нам не поступало предложений", добавил агент. По его словам, нападающий хочет отработать свой контракт со "Спартаком" до конца. Отметим, что соглашение истекает в 2023 году.

Напомним, в прошлом году Роша выступал на правах аренды за "Фламенго". Там он принял участие в 5 матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу.