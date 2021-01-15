Педро Роша планирует отработать контракт со "Спартаком" полностью
Хэмилтон Бернарди, представитель нападающего "Спартака" Педро Роши, заявил, что переход его подопечного в другие команды не обсуждается. Это касается и "Гремио", сообщает GZH Esportes.
"От "Гремио" нам не поступало предложений", добавил агент. По его словам, нападающий хочет отработать свой контракт со "Спартаком" до конца. Отметим, что соглашение истекает в 2023 году.
Напомним, в прошлом году Роша выступал на правах аренды за "Фламенго". Там он принял участие в 5 матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу.
Педро перешёл в "Спартак" из "Гремио" в 2017 году за € 12 млн. Всего за москвичей бразилец форвард провел 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
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