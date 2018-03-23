Педро Роша поделился ожиданиями от матча Россия - Бразилия

Полузащитник "Спартака" Педро Роша поделился мыслями по поводу грядущего товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

"Думаю, что самая главная трудность для Бразилии - это фактор домашнего стадиона. Россия играет в своей стране, перед своими болельщиками. Думаю, это может помешать Бразилии в этом матче" - сказал Роша.

Напомним, что матч Россия - Бразилия состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru