Педро Роша попрощался с "Гремио"

Новичок "Спартака" Педро Роша на своей странице в социальной сети обратился к болельщикам "Гремио" по случаю своего переезда в Россию.

Напомним, что в составе "Гремио" хавбек играл с 2014 года.

"Болельщики "Гремио", друзья. Я хочу официально объявить, что еду в Россию и теперь являюсь игроком "Спартака". Хочу поблагодарить бога за все благословения в моей жизни. Огромное спасибо за всё, что "Гремио" дал мне с тех пор, как я перешёл сюда в 2014 году. О всех тренерах, игроках и руководителях я сохраню только хорошие воспоминания. Были тысячи тренировок, которые сделали меня тем, кто я сейчас. Поначалу у меня были ошибки, меня много критиковали, но я всегда уверенно шёл к своей цели.

Время прошло, и всё изменилось. Мы завоевали кубок Бразилии, и каждый день я продолжал доказывать, что заслужил надеть самую красивую футболку в Бразилии. Выбор был трудным, но вместе с моей семьей я считаю это решение лучшим на данный момент. У меня были прекрасные моменты за три года в "Гремио", и я возьму с собой все тренировки, игры, концентрацию с моими партнёрами по команде. Фанаты, менеджеры, тренерский штаб и игроки всегда останутся в моём сердце. Я прошу вас всех поддерживать меня, я люблю своих болельщиков, где бы вы ни были", - написал игрок.

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