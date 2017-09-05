Педро Роша прибыл в расположение "Спартака"

Бразильский новичок "Спартака" Педро Роша прилетел в Москву, сообщает официальный твиттер клуба.

Форвард прибыл на "Открытие Арену" и получил футболку с 99-м номером.

Напомним, что 22-летний Роша перешел в "Спартак" из "Гремио" за 12 миллионов евро.

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