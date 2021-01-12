Педро Роша прилетел в Москву
Подтверждается информация, что нападающий Педро Роша примет участие в зимних сборах московского "Спартака".
Как и сообщалось ранее, 26-летний футболист прилетел в российскую столицу для прохождения медобследования в стане "красно-белых".
Бразилец выложил в сторис инстаграма видео поездки на автомобиле с геолокацией в Москве.
Напомним, что последний год Роша провёл в аренде во "Фламенго". Его контракт со "Спартаком" рассчитан до 2023 года.
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