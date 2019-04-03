Педро Роша прокомментировал переход из "Спартака" в "Крузейро"

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Педро Роша прокомментировал переход из "Спартака" в "Крузейро"

Бразильский вингер Педро Роша поделился эмоциями после перехода на правах аренды из "Спартака" в "Крузейро".

"Я рад возможности вернуться на родину и защищать цвета большого бразильского клуба. Надеюсь, что оправдаю доверие "Крузейро" и болельщиков", - сказал 24-летний футболист.

Напомним, что арендное соглашение между клубами рассчитано до конца 2019 года.

"Спартак" купил Рошу у "Гремио" за 12 миллионов евро. Трансфер состоялся в августе 2017 года. С тех пор вингер провёл за "красно-белых" всего 19 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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