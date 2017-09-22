Педро Роша рассказал о своём переходе в "Спартак"

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Педро Роша рассказал о своём переходе в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Педро Роша рассказал о своём переходе из "Гремио" в московский клуб.

"Думаю, что адаптируюсь достаточно быстро. Хотя это мой первый опыт игры в европейском клубе. Для себя отмечаю, что всё идёт лучше, чем ожидал. Привыкаю ко всему быстрее. Честно признаться, даже не думал о продолжении карьеры в Европе. Предложение поступило настолько неожиданно, что у меня и времени-то на раздумья не было. Агент позвонил и рассказал об интересе "Спартака". Мы обсудили детали, и я загорелся идеей перехода. Закрыли сделку за один день" - приводит слова 22-летнего бразильца официальный сайт "красно-белых".

Напомним, что "Спартак" купил Рошу за 12 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2021 года.

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