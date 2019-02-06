Педро Роша сделал 4 ассиста в двух последних товарищеских матчах

Футболист красно-белых Педро Роша активно проводит тренировочные сборы.

24-летний игрок в матче с "Актобе" дважды помог команде забить гол, отдав результативную передачу (2:2).

Во встрече с "Локомотивом" (4:0) в Кубке "Матч Премьер" он также сделал два ассиста.

В следующим матче "Спартак" встретится с "Слованом". Ира состоится 9 февраля.

Роша перешел в "Спартак" из "Гремио" летом 2017 года за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец сыграл пока 1 матч в РПЛ.

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