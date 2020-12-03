Педро Роша вернётся в "Спартак"

"Фламенго" не будет продлевать аренду нападающего "Спартака" Педро Роши, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, из-за финансового кризиса бразильский клуб решил вернуть 26-летнего футболиста в Россию.

Арендное соглашение истекает 31 декабря, поэтому в течение месяца форвард должен присоединиться к "красно-белым".

Роша выступает за "Фламенго" с января 2020 года, сыграл 7 матчей и сделал 1 ассист.

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