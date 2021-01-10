Педро Роша вернется в "Спартак"

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Педро Роша вернется в "Спартак"Хавбек Педро Роша должен вернуться в "Спартак" на следующей неделе, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Футболиста, который выступал в последнее время на правах аренды за "Фламенго", 13 января ждет медосмотр в Москве. Далее запланирован перелет в Дубаи, где бразилец вместе с остальной командой проведет сбор.

Однако, будущее игрока в "Спартаке" остается под вопросом.

Напомним, соглашение футболиста с москвичами рассчитано до 2023 года. 

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