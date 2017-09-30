Педро Роша забил дебютный гол за "Спартак"

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Педро Роша забил дебютный гол за "Спартак"

Атакующий полузащитник "Спартака" Педро Роша поразил ворота "Урала" в матче 12-го тура чемпионата России.

Этот гол стал для 22-летнего бразильца дебютным в составе "красно-белых".

Напомним, что Роша перешёл в "Спартак" прошлым летом за 12 миллионов евро.

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