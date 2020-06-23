Педро согласился доиграть нынешний сезон в "Челси"

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Педро согласился доиграть нынешний сезон в "Челси"

Испанский нападающий лондонского "Челси" Педро Родригес согласился продлить с клубом контракт до конца нынешнего сезона, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, футболист готов доиграть сезон в "Челси", хотя ранее отказывался от этого, опасаясь получить травму. После завершения сезона Педро на правах свободного агента перейдет в "Рому".

В нынешнем сезоне 32-летний Педро провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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