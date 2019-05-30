Педро стал автором уникального достижения

Вингер "Челси" Педро забил второй гол своей команды в финальном матче Лиги Европы против "Арсенала" (4:1).

Ранее 31-летний испанец, будучи игроком "Барселоны", отличался забитыми мячами в финале Лиги Чемпионов и поединке за Суперкубок УЕФА.

Как сообщает Gracenote Live, Педро стал первым футболистом в истории, которому удалось поразить ворота соперников в финалах трёх самых престижных еврокубковых турниров.

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