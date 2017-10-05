Пекерман: "Меня не удивляет уход Анчелотти"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман считает, что увольнение Карло Анчелотти с поста наставника "Баварии" можно было спрогнозировать.

"Меня не удивляет уход Анчелотти, так как в начале этого сезона у "Баварии" были проблемы. Чувствовалось, что игрокам не удобно работать. Мы говорили об этом также с Хамесом. Я попросил его успокоиться, потому что он играет в отличном клубе, несмотря на то, что его в команду пригласил тренер, который был с ним в "Реале". Но в команде он благодаря своим возможностям. Думаю, что уход Анчелотти ничего не изменит для Хамеса", - сказал он.

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