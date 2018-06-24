Пекерман: "Сборной Колумбии нужно преодолеть неудачный старт ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман высказался в преддверии матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Польши.

"На Чемпионате Мира не бывает времени для отдыха. У нас сильная группа, равные команды, и все матчи будут сложными. Мы начали с поражения, но нам нужно преодолеть этот неудачный старт. Мы работали над этим и хотим показать в следующем матче наилучшую игру, забить голы и добиться результата. У нас хорошие игроки с разными сильными сторонами, поэтому мы имеем много вариантов для конструкции игры" - сказал Пекерман.

Напомним, что матч Польша - Колумбия состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.

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