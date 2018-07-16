Пеле: "Если Мбаппе продолжит преследовать мои рекорды, мне придется снова одеть бутсы"

Король футбола Пеле высказался о достижении форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, который стал вторым игроком в возрасте до 20-ти лет, забившим гол в финале Чемпионате Мира.

"Если Килиан продолжит преследовать мои рекорды, мне придется снова надеть бутсы и выйти на поле", - приводит слова легендарного бразильского футболиста ActuFoot.

Напомним, Умтити похвалил Мбаппе. | soccernews.ru