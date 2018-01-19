Пеле госпитализирован после обморока
Легендарный бразильский футболист Пеле потерял сознание, после чего был госпитализирован, сообщает AS.
По сведениям издания, 77-летний бразилец находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.
Утверждается, что причиной обморока у Пеле стало сильное истощение организма.
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