Пеле госпитализирован после обморока

Легендарный бразильский футболист Пеле потерял сознание, после чего был госпитализирован, сообщает AS.

По сведениям издания, 77-летний бразилец находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.

Утверждается, что причиной обморока у Пеле стало сильное истощение организма.

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