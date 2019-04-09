Пеле госпитализирован в Бразилии

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Пеле госпитализирован в Бразилии

Легендарный бразилец Пеле вернулся на родину и попал в больницу, сообщает Globo.

По сведениям издания, с бразильцем все в порядке и в больнице он просто прошел различные тесты, так как ранее был госпитализирован в Париже из-за обострения инфекции мочевыводящих путей.

Напомним, что 78-летний Пеле за последние годы несколько попадал в больницу в тяжелом состоянии.

Не пропустите: Пеле покинул парижскую больницу и вернулся в Бразилию. | http://soccernews.ru

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