Пеле - Марадоне: "Нас сравнивали всю жизнь, но ты несравненный"

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Пеле - Марадоне: "Нас сравнивали всю жизнь, но ты несравненный"

Легендарный бразильский футболист Пеле написал обращение к Диего Марадоне.

"Прошло семь дней с того момента, как ты ушёл. Многие любили сравнивать нас всю свою жизнь. Ты был гением, очаровавшим мир. Волшебник с мячом в ногах. Настоящая легенда. Но, прежде всего, для меня ты всегда будешь другом с большим сердцем. Сегодня я осознаю, что мир был бы намного лучше, если бы люди могли меньше сравнивать и больше восхищаться друг другом. Итак, я хочу сказать, что ты несравненный.

Ты был честен на своём пути. В своём уникальном стиле ты научил нас, что мы должны любить и говорить "я люблю тебя" гораздо чаще. Твой скорый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я просто напишу: "Я люблю тебя, Диего". Мой большой друг, большое спасибо за весь наш путь. Однажды на небесах мы будем играть вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я на поле с триумфом подниму кулак в воздух, не отмечая гол. Всё из-за того, что я наконец смогу снова обнять тебя", - написал Пеле в инстаграме.

Марадона умер 25 ноября от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Ему было 60 лет.

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