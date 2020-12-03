Пеле - Марадоне: "Нас сравнивали всю жизнь, но ты несравненный"
Легендарный бразильский футболист Пеле написал обращение к Диего Марадоне.
"Прошло семь дней с того момента, как ты ушёл. Многие любили сравнивать нас всю свою жизнь. Ты был гением, очаровавшим мир. Волшебник с мячом в ногах. Настоящая легенда. Но, прежде всего, для меня ты всегда будешь другом с большим сердцем. Сегодня я осознаю, что мир был бы намного лучше, если бы люди могли меньше сравнивать и больше восхищаться друг другом. Итак, я хочу сказать, что ты несравненный.
Ты был честен на своём пути. В своём уникальном стиле ты научил нас, что мы должны любить и говорить "я люблю тебя" гораздо чаще. Твой скорый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я просто напишу: "Я люблю тебя, Диего". Мой большой друг, большое спасибо за весь наш путь. Однажды на небесах мы будем играть вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я на поле с триумфом подниму кулак в воздух, не отмечая гол. Всё из-за того, что я наконец смогу снова обнять тебя", - написал Пеле в инстаграме.
Марадона умер 25 ноября от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Ему было 60 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|2
|Ривер Плейт
|23
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|39
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|Расинг Клуб
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|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
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|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
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|Росарио Сентраль
|23
|36
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|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
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|34
|12
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|Индепендьенте
|23
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|Атлетико Тукуман
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|Унион Санта-Фе
|23
|27
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|Банфилд
|23
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|К Кордоба Сантьяго
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|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
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|Колон
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|Годой Крус
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|18