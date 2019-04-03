Пеле: "Мбаппе не обязательно уходить из ПСЖ"

Легендарный бразильский футболист Пеле считает, что у нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе нет необходимости менять клуб, чтобы прогрессировать.

"Я думаю, что Мбаппе не обязательно уходить из ПСЖ. Ему просто нужно продолжать играть на своем уровне и тогда он точно станет лучшим в мире. Например, я не покидал "Сантос", являясь лучшим в мире", - приводит слова Пеле Le Parisien.

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" готов заплатить за форварда 280 миллионов евро.

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