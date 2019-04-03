Пеле: "Мбаппе не обязательно уходить из ПСЖ"
Легендарный бразильский футболист Пеле считает, что у нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе нет необходимости менять клуб, чтобы прогрессировать.
"Я думаю, что Мбаппе не обязательно уходить из ПСЖ. Ему просто нужно продолжать играть на своем уровне и тогда он точно станет лучшим в мире. Например, я не покидал "Сантос", являясь лучшим в мире", - приводит слова Пеле Le Parisien.
В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" готов заплатить за форварда 280 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Сент-Этьен
|30
|49
|5
|Марсель
|30
|48
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Ницца
|30
|44
|8
|Монпелье
|29
|42
|9
|Ренн
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|29
|37
|13
|Бордо
|30
|35
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|29
|22
|20
|Дижон
|30
|21