Пеле назвал фаворита Чемпионата Мира-2018

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Пеле назвал фаворита Чемпионата Мира-2018Трехкратный чемпион мира Пеле назвал фаворита Чемпионата Мира-2018.

По его словам, главным претендентом на победу является сборная Бразилии.

"Бразилия всегда остается командой, способной бороться за чемпионский титул. Однако на последних мундиалях нам не хватало времени на то, чтобы как следует подготовиться. Большинство бразильских игроков выступают за рубежом.

В такой ситуации задача тренерского штаба в плане достижения сыгранности серьезно усложняется. Нужно приспосабливаться, нельзя просто взять и сказать: "Команда будет вот такой". Но у меня нет сомнений, что в индивидуальном плане бразильцы по-прежнему сильнейшие на планете.

Если команде дать достаточно времени на подготовку, она обязательно подойдет к турниру в состоянии, которое позволит ей стать чемпионом мира", - отметил он.

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