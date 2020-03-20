Пеле назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас

Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, кого он считает лучшим игроком в мире на сегодняшний день.

"Думаю, сейчас это Криштиану Роналду. Он самый стабильный. Но, конечно, не надо забывать и о Месси", - цитирует Пеле A Bola.

Также трёхкратный чемпион мира назвал лучшего футболиста в истории.

"Сложный вопрос. Думаю, что я был лучше остальных. Почему? Потому что до сих пор всех сравнивают со мной", - отметил Пеле.

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