Пеле назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас

3 Теги пелелионель мессикриштиану роналду

Пеле назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас

Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, кого он считает лучшим игроком в мире на сегодняшний день.

"Думаю, сейчас это Криштиану Роналду. Он самый стабильный. Но, конечно, не надо забывать и о Месси", - цитирует Пеле A Bola.

Также трёхкратный чемпион мира назвал лучшего футболиста в истории.

"Сложный вопрос. Думаю, что я был лучше остальных. Почему? Потому что до сих пор всех сравнивают со мной", - отметил Пеле.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мане , Де Брюйне,Левандовски и Санчо.Остальные намного слабее.Про вратарей отдельный список.

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lesnovsky

Да! Он "скромен", но Велик... Каждый имеет право на свое мнение...

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Обладатель трёх "Золотых мячей" экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. — "Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением. ___ Даже сбежавший с дурки заднеприводной троль "SOCCER NEWS" Дмитрий Владимирович знает, добавил Марко ван Бастен, что картонный португальский лидер выжил из Юветуса классного тренера Аллегри, благодаря которому Ювентус за 5 лет выиграл: 5 титулов Чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, и 2 Суперкубка Италии, только потому, что Аллегри не доверял этому инвалиду всех Отечественных войн бить пенальти.

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