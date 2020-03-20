Пеле назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас
Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, кого он считает лучшим игроком в мире на сегодняшний день.
"Думаю, сейчас это Криштиану Роналду. Он самый стабильный. Но, конечно, не надо забывать и о Месси", - цитирует Пеле A Bola.
Также трёхкратный чемпион мира назвал лучшего футболиста в истории.
"Сложный вопрос. Думаю, что я был лучше остальных. Почему? Потому что до сих пор всех сравнивают со мной", - отметил Пеле.
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|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14