Пеле назвал лучшего игрока планеты

Теги пелелионель мессинеймаркриштиану роналду

Пеле назвал лучшего игрока планетыКороль футбола Пеле назвал лучшего игрока планеты прошедшего сезона

"Если бы я должен был выбирать свою команду, то я выбрал бы их всех - Роналду, Месси и Неймара. Но для меня сегодня нет сомнений, что лучшим в мире является Криштиану Роналду", - приводит слова 77-летнего бразильца le10sport.

Напомним, Фигу согласен с мнением Пеле. | soccernews.ru

комментарии
Бог

о боже достижения посчитайте рон лучший

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Justice

Король не король всё равно и Месси и Роналду лучшие но прошлые два года Роналду был лучше чем Месси а в этом сезоне Месси без вопросов лучше выступает.Просто поймите что Пеле сказал на данный момент что именно он лучшие(но не в этом сезоне)

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Федя

Месси Лучше всех

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Роман

Ваш Месси два раза вылетел из ЛЧ,а Барса ещё на чемп.Испании 2место заняла.Тогда вопрос:почему он лучше,за былые заслуги?

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Хосе

"Если бы мне нужно было назвать лучшего игрока в мире на данный момент, то я бы сказал, что это Месси. У Роналду другой стиль игры, но лучшим я считаю Месси". / Пеле... Июнь 2016 / Поочерёдно наверное будет хвалить

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эрнесто

месси лучший что вы говорите

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Эмери

А Я думал о Дзюбе скажет,что Атртём лучший в мире.

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Flamenco

уверен ему за эти слова заплатили, иначе каким образом?

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Flamenco

Кристина была лучшей в в последний раз 2014 году... Далее ее памятник, не более того

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ВАЛ

Отлично сказано!

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Flamenco

Старческий маразм и с этим ничего не поделаешь((( Марадона был прав, когда сказал, что Эдсон Арантес до Насименто музейный экспонат, и его место там!!!

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Flamenco

Пеле как проститутка, в разных издательствах дает всем подряд)))

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Messi

а пердак то твой подгорел. лошара у каждого человека есть свое личное мнение, вот когда у тебя спросят кто лучше тогда и лизнешь у своего гнома.

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ВАЛ

Роник-голубец лучший "вне игры" или "оффсайд! Король промахнулся!

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Вячеслав

Согласен с ВАЛом

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Пьянь

Эх.. Совсем тронулся умом старик ((

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Конь

Король есть Король!

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