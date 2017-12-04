Король футбола Пеле назвал лучшего игрока планеты прошедшего сезона

" Если бы я должен был выбирать свою команду, то я выбрал бы их всех - Роналду, Месси и Неймара. Но для меня сегодня нет сомнений, что лучшим в мире является Криштиану Роналду ", - приводит слова 77-летнего бразильца le10sport.

Напомним, Фигу согласен с мнением Пеле. | soccernews.ru