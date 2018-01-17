Пеле назвал лучшего из Роналду и Месси

Король футбола Пеле назвал лучшего из лучших футболистов современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Месси был более последовательным в последние десять лет. Криштиану Роналду - отличный бомбардир, но он только забивает голы, в то время как Месси и ассистирует, и забивает. Кроме того, нет сомнений в том, что Месси - лучший. Он тот, кого бы я предпочел иметь в своей команде", - цитирует легендарного бразильца RMC Sport.

Напомним, Зидан не может представить "Реал" без Роналду. | soccernews.ru