Пеле назвал лучшего из Роналду и Месси

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Пеле назвал лучшего из Роналду и МессиКороль футбола Пеле назвал лучшего из лучших футболистов современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Месси был более последовательным в последние десять лет. Криштиану Роналду - отличный бомбардир, но он только забивает голы, в то время как Месси и ассистирует, и забивает. Кроме того, нет сомнений в том, что Месси - лучший. Он тот, кого бы я предпочел иметь в своей команде", - цитирует легендарного бразильца RMC Sport.

Напомним, Зидан не может представить "Реал" без Роналду. | soccernews.ru

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