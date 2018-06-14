Король футбола Пеле назвал лучших тренеров современности.

"Лучшие тренеры мира? Мне нравятся Пеп Гвардиола, а также Моуриньо и Тите, который проявил себя как очень хороший наставник, который заботится о своих футболистах", - приводит слова легендарного бразильского футболиста GQ.

Напомним, Пеле назвал лучший клуб мира. | soccernews.ru