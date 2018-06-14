Пеле назвал лучший клуб мира

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Пеле назвал лучший клуб мираКороль футбола Пеле назвал лучший клуб мира.

"Я все еще смотрю много футбола, и мне нравится моя бывшая команда - "Сантос". Но мне также нравится наблюдать за лучшими командами в мире, а на сегодняшний день ею является "Барселона", - цитирует легендарного бразильского футболиста GQ.

Напомним, "Барселона" рассчитывает продлить контракт с Муниром. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас 38 80
2 Сантос 38 71
3 Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс 38 55
8 Понте Прета 38 53
9 Гремио 38 53
10 Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро 38 51
13 Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба 38 46
16 Витория 38 45
17 Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро 38 28
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