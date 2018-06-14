Король футбола Пеле назвал лучший клуб мира.

"Я все еще смотрю много футбола, и мне нравится моя бывшая команда - "Сантос". Но мне также нравится наблюдать за лучшими командами в мире, а на сегодняшний день ею является "Барселона", - цитирует легендарного бразильского футболиста GQ.

Напомним, "Барселона" рассчитывает продлить контракт с Муниром. | soccernews.ru