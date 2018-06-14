Пеле назвал лучший клуб мира
Король футбола Пеле назвал лучший клуб мира.
"Я все еще смотрю много футбола, и мне нравится моя бывшая команда - "Сантос". Но мне также нравится наблюдать за лучшими командами в мире, а на сегодняшний день ею является "Барселона", - цитирует легендарного бразильского футболиста GQ.
Напомним, "Барселона" рассчитывает продлить контракт с Муниром. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28