Бывший футболист сборной Бразилии Пеле не приедет на ЧМ-2018 в Россию.

Легенда мирового футбола пропустит первенство из-за проблем со здоровьем, сообщает Goal.

По информации издания, из-за повреждения спины легендарный футболист пропустил несколько мероприятий, на который планировал присутствовать.

Ожидается, что Пеле согласился на роль эксперта на бразильском телевидении и будет комментировать результаты матчей ЧМ-2018.

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