Пеле не верит в успех сборной Бразилии на ЧМ-2018

Легендарный бразилец Пеле не верит в то, что на ЧМ-2018 сборная Бразилии способна выступить успешно.

Как отметил именитый футболист, сейчас сборной не хватает коллективного взаимодействия.

"Я очень уверен в способностях Тите. Но беспокоит только одна вещь: до чемпионата мира осталось несколько дней, а у нас нет подходящей команды. Индивидуально все игроки очень хороши. Но мы не команда. Команда не должна опираться на одного Неймара. Он один из лучших в мире. Сейчас он стал более зрелым, у него больше опыта, но в одиночку он не выиграет Чемпионат Мира", - сказал он.

Напомним, на время ЧМ-2018 в России запретят жарить шашлыки. | soccernews.ru