Пеле обновил описание аккаунта в инстаграме: "Лучший бомбардир всех времен – 1283 гола"

1 Теги пелекриштиану роналду

Пеле обновил описание аккаунта в инстаграме: "Лучший бомбардир всех времен – 1283 гола"Легенда мирового футбола Пеле внес изменения в описание своего профиля в Инстаграме. Теперь там указано непревзойденное, по версии бразильца, достижение - 1283 гола за карьеру.

"Лучший бомбардир всех времен – 1283 гола", – так указано в официальном Инстаграм бывшего футболиста.

Напомним, вчера, 3 января, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 758-й гол за карьеру и обошел Пеле, на счету которого, следуя данным официальной статистики, 757 голов за карьеру.

Однако, бывший клуб бразильца "Сантос" не согласен с таким подсчетом. По мнению клуба, Пеле только в футболке "Сантоса" забил 1091 мяч.

Читать также: Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Месси поздравил, а гея обломал.... Хе-хе... Я же говорил - сдуйся!!!... Хо-хо... Только Пеле знает - сколько он забил... Ха-ха...

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