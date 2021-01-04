Пеле обновил описание аккаунта в инстаграме: "Лучший бомбардир всех времен – 1283 гола"

Легенда мирового футбола Пеле внес изменения в описание своего профиля в Инстаграме. Теперь там указано непревзойденное, по версии бразильца, достижение - 1283 гола за карьеру.



"Лучший бомбардир всех времен – 1283 гола", – так указано в официальном Инстаграм бывшего футболиста.



Напомним, вчера, 3 января, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 758-й гол за карьеру и обошел Пеле, на счету которого, следуя данным официальной статистики, 757 голов за карьеру.

Однако, бывший клуб бразильца "Сантос" не согласен с таким подсчетом. По мнению клуба, Пеле только в футболке "Сантоса" забил 1091 мяч.



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