Пеле обратился к болельщикам из больницы
Фото инстаграм Пеле
Легендарный бразильский футболист Пеле написал обращение к людям, которые переживают по поводу его здоровья.
"Друзья, вы знаете, что с 30 сентября, когда я выписался из больницы, в рамках лечения у меня были небольшие сеансы химиотерапии. Сегодня я в больнице Альберта Эйнштейна, провожу последний сеанс 2021 года. Я хотел поделиться с вами этим достижением. В конце концов, каждая маленькая победа - это повод для празднования, не правда ли?
Я собираюсь воспользоваться этой возможностью, чтобы пройти ряд обследований. Останусь здесь на несколько дней. Не волнуйтесь, я как раз готовлюсь к праздникам!", - написал Пеле в своём инстаграме.
В сентябре этого года 81-летнего бразильца прооперировали в связи с необходимостью удалить опухоль в толстой кишке.
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