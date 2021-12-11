Пеле обратился к болельщикам из больницы

Фото инстаграм Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле написал обращение к людям, которые переживают по поводу его здоровья.

"Друзья, вы знаете, что с 30 сентября, когда я выписался из больницы, в рамках лечения у меня были небольшие сеансы химиотерапии. Сегодня я в больнице Альберта Эйнштейна, провожу последний сеанс 2021 года. Я хотел поделиться с вами этим достижением. В конце концов, каждая маленькая победа - это повод для празднования, не правда ли?

Я собираюсь воспользоваться этой возможностью, чтобы пройти ряд обследований. Останусь здесь на несколько дней. Не волнуйтесь, я как раз готовлюсь к праздникам!", - написал Пеле в своём инстаграме.

В сентябре этого года 81-летнего бразильца прооперировали в связи с необходимостью удалить опухоль в толстой кишке.

Не пропустите: Месси обогнал Пеле по количеству голов за карьеру. | http://soccernews.ru