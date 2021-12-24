Пеле обратился к болельщикам после выписки из больницы
Фото инстаграм Пеле
Легендарный бразильский футболист Пеле написал обращение к людям, которые переживают по поводу его здоровья.
"Улыбка на фотографии не просто так. Рождество я проведу с семьей, я вернулся домой. Спасибо за все позитивные сообщения", - написал Пеле в инстаграме.
В сентябре этого года 81-летнего бразильца прооперировали в связи с необходимостью удалить опухоль в толстой кишке.
Две недели назад Пеле был госпитализирован, а накануне стало известно, что его выписали из больницы.
Не пропустите: Месси обогнал Пеле по количеству голов за карьеру. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Спартак" подпишет хавбека "Крыльев Советов"
-
Анчелотти: "Будущее "Реала" предрешено"
-
Агент Медины высказался об интересе со стороны "Зенита"
-
"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Триппьера
-
В "Уфе" прокомментировали слухи о возможном переходе Агаларова в "Базель"
-
Пеле обратился к болельщикам после выписки из больницы
-
Два футболиста "Зенита" претендуют на "Золотую самбу"-2021
-
Стали известны детали переговоров "Милана" и "Лилля" по трансферу Ботмана
-
Газизов сделал важное заявление о финансовом состоянии "Уфы"
-
"Рома" прервёт аренду нападающего "Реала"
-
Агент Йебоа отреагировал на новость об интересе "Локомотива"
-
"Атлетико" отметил 10-летний юбилей работы Симеоне
-
Суд оштрафовал ЦСКА на крупную сумму за нарушение правил безопасности в матче с "Зенитом"
-
Тадич - лучший игрок 2021 года в Сербии
-
Все активные фанаты "Зенита" перестанут ходить на матчи со следующего сезона
-
1
У Месси худшая результативность к Рождеству за последние 15 сезонов
-
Конте попросил "Тоттенхэм" купить защитника "Интера"
-
Защитник ЦСКА Дивеев радикально сменил имидж
-
Инсинье получил щедрое предложение от клуба МЛС
-
"Локомотив" нацелился на итальянского форварда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20