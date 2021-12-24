Пеле обратился к болельщикам после выписки из больницы

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Пеле обратился к болельщикам после выписки из больницы

Фото инстаграм Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле написал обращение к людям, которые переживают по поводу его здоровья.

"Улыбка на фотографии не просто так. Рождество я проведу с семьей, я вернулся домой. Спасибо за все позитивные сообщения", - написал Пеле в инстаграме.

В сентябре этого года 81-летнего бразильца прооперировали в связи с необходимостью удалить опухоль в толстой кишке.

Две недели назад Пеле был госпитализирован, а накануне стало известно, что его выписали из больницы.

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