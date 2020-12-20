Пеле обратился к Месси, который повторил его рекорд

Бывший нападающий "Сантоса" Пеле поделился мнением о повторении его рекорда по голам за один клуб аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

"Когда твое сердце переполняется любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что означает с любовью носить одну и ту же футболку каждый день. Лионель, я поздравляю тебя с историческим рекордом. Но прежде всего поздравляю с прекрасной карьерой в "Барселоне". Истории, подобные нашей, истории любви к одной команде, будут встречаться в футболе все реже. Я очень тобой восхищаюсь, Лео", - написал Пеле в своем Instagram.

Напомним, что 33-летний Месси забил за "Барселону" 643 гола. Столько же мячей забил Пеле за "Сантос".

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