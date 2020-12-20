Пеле обратился к Месси, который повторил его рекорд
Бывший нападающий "Сантоса" Пеле поделился мнением о повторении его рекорда по голам за один клуб аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.
"Когда твое сердце переполняется любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что означает с любовью носить одну и ту же футболку каждый день. Лионель, я поздравляю тебя с историческим рекордом. Но прежде всего поздравляю с прекрасной карьерой в "Барселоне". Истории, подобные нашей, истории любви к одной команде, будут встречаться в футболе все реже. Я очень тобой восхищаюсь, Лео", - написал Пеле в своем Instagram.
Напомним, что 33-летний Месси забил за "Барселону" 643 гола. Столько же мячей забил Пеле за "Сантос".
Не пропустите: Месси забил 25-й гол головой в карьере. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 декабря
-
Марио Фернандес женился (фото)
-
2
Пеле обратился к Месси, который повторил его рекорд
-
Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А
-
"Севилья" упустила победу над "Вальядолидом"
-
"Ньюкасл" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Лион" разгромил "Ниццу" и вышел на первое место в Лиге 1
-
1
Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Парму"
-
Шакири может перейти в турецкий топ-клуб
-
Диего Коста в шутку назвал Суареса подлецом
-
ПСВ разгромил "Валвейк" и догнал "Аякс" в Эредивизии
-
Широков высказался о возможном назначении в "Спартак" бывшего тренера "Барселоны"
-
Капитан "Аталанты" покинет клуб в январе
-
Фернандо Льоренте близок к переходу из "Наполи" в другой клуб Серии А
-
"Марсель" и "Реймс" не выявили победителя в матче Лиги 1
-
"Вильярреал" обыграл "Осасуну" и приблизился к "Реалу"
-
"Бавария" вырвала победу над "Байером" на 93-й минуте
-
"Эвертон" нанес "Арсеналу" восьмое поражение в сезоне
-
Куман оценил игру "Барселоны" в ничейном матче с "Валенсией"
-
Гол 37-летнего Квальяреллы помог "Сампдории" победить "Кротоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14