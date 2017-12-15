Пеле отметил игру Салаха в 2017 году

Легендарный бразильский нападающий Пеле похвалил египетского полузащитника "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который получил награду лучшему африканскому футболисту по в 2017 году по версии BBC.

"Я поздравляю Салаха с этой наградой. Это был невероятный год! Продолжай в том же духе. С нетерпением жду твоего выступления на большой сцене - на Чемпионате Мира-2018", - написал Пеле в своем твиттере.

В этом сезоне 25-летний Салах провел 25 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи.

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