Пеле отметил игру Салаха в 2017 году

Теги ливерпульмохамед салахпеле

Пеле отметил игру Салаха в 2017 году

Легендарный бразильский нападающий Пеле похвалил египетского полузащитника "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который получил награду лучшему африканскому футболисту по в 2017 году по версии BBC.

"Я поздравляю Салаха с этой наградой. Это был невероятный год! Продолжай в том же духе. С нетерпением жду твоего выступления на большой сцене - на Чемпионате Мира-2018", - написал Пеле в своем твиттере.

В этом сезоне 25-летний Салах провел 25 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Дрогба расхвалил игру Салаха. | http://soccernews.ru

 
комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов