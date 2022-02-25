Пеле отреагировал на ситуацию в Украине

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Пеле отреагировал на ситуацию в Украине

Фото инстаграм Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле посвятил пост в инстаграме происходящему на территории Украины.

Напомним, что в четверг утром Россия начала военную спецоперацию в соседней стране.

"Годы идут, но мало что изменилось с моего детства. Трагедии, которые мы пережили, должны были научить нас, что необходим мир во всём мире. Я полагаюсь на Бога, но моё сердце наполнено грустью из-за новостей об очередной войне.

Хочу выразить свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога о мире, чтобы свобода и любовь одержали победу", - написал Пеле.

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