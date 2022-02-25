Пеле отреагировал на ситуацию в Украине
Фото инстаграм Пеле
Легендарный бразильский футболист Пеле посвятил пост в инстаграме происходящему на территории Украины.
Напомним, что в четверг утром Россия начала военную спецоперацию в соседней стране.
"Годы идут, но мало что изменилось с моего детства. Трагедии, которые мы пережили, должны были научить нас, что необходим мир во всём мире. Я полагаюсь на Бога, но моё сердце наполнено грустью из-за новостей об очередной войне.
Хочу выразить свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога о мире, чтобы свобода и любовь одержали победу", - написал Пеле.
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|Фламенго
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|74
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|38
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|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
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|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
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|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
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|12
|Васко да Гама
|38
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|13
|Атлетико Минейро
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|Флуминенсе
|38
|46
|15
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|38
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|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
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|18
|КСА
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|32
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|38
|32
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|Аваи
|38
|20