Пеле отреагировал на возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен
Легендарный бразильский нападающий Пеле прокомментировал переход португальского нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".
"Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Всегда будь счастлив, Криштиану", — написал Пеле в инстаграме.
"Манчестер Юнайтед" заплатил за 36-летнего Роналду 15 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на восемь миллионов за счет бонусов. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года.
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