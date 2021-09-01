Пеле отреагировал на возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен

Легендарный бразильский нападающий Пеле прокомментировал переход португальского нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

"Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Всегда будь счастлив, Криштиану", — написал Пеле в инстаграме.

"Манчестер Юнайтед" заплатил за 36-летнего Роналду 15 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на восемь миллионов за счет бонусов. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года.

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